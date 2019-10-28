Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

Британское издание Daily Mail опубликовало статью о реакции России на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о смерти главы ИГ (запрещенная на территории РФ организация) Абу Бакра аль-Багдади. Перевод материала, а также комментарии британских пользователей представило агентство «ПолитРоссия».

Британские журналисты обратили внимание, что заявление Трампа об уничтожении лидера террористов в сирийском Идлибе вызвало недоверие в мире. Они приводят в пример заявление представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который заявил, что Россия не располагает достоверными данными о действиях армии США. Издание напомнило, что с тех пор, как в 2014 году аль-Багдади стал лидером ИГ, сообщения о его смерти появлялись много раз.

«Россия высмеяла новое заявление США о его ликвидации», – отмечают британские журналисты.

Авторы статьи также отметили, что слова Трампа об идентификации личности террориста при помощи ДНК теста также были раскритикованы экспертным сообществом. По мнению специалистов, 15 минут — это слишком маленький срок для проведения столь сложных анализов.

Британские пользователи Сети также не оставили без внимания статью Daily Mail. По мнению многих пользователей, оставивших комментарии к материалу, сообщения о смерти лидера террористов не выглядят правдоподобными. Они уверены, что если бы США затеяли подобную информацию, то Россия была бы осведомлена об этом, ведь Минобороны этой страны внимательно следит за ситуацией в регионе.