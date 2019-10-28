Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади

Публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в беседе с ФАН выразил мнение, что связанный с псевдогуманитарными «Белыми касками» Мохаммад Рашид отрабатывает деньги США в деле инсценировки «ликвидации» главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Кадры авиаудара США по дому, где якобы находился террорист, появились в ночь с 26 на 27 октября. Их в Twitter-аккаунте опубликовал сирийский «медиаактивист», связанный с группировкой «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и «Белыми касками», Мохаммад Рашид.

На утро он опубликовал аналогичное видео уже при свете дня.

فيديو يوضح مكان الغارات التي إستهدفت قرية باريشا بريف إدلب الشمالي ليلا برشاشات الطيران المروحي وغارات من طائرات حربية. pic.twitter.com/6tJJ7CmyKE — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) 27 октября 2019 г.

Гаспарян считает, что связь между видео Рашида и операцией США по ликвидации аль-Багдади выглядит вполне естественно.

«Ну ведь совершенно же очевидно, что если «Белые каски» в конце прошлой недели получили дополнительное финансирование от США и конкретно от Трампа в размере 4,5 миллионов долларов, то они должны эти деньги отработать. Ну вот, пожалуйста, аффилированный с ними человек оказывается первым на месте событий, что-то там пишет, публикует», — поясняет эксперт.

Собеседник издания подчеркнул, что в роликах Рашида нет доказательств того уничтожения главаря ИГ*. Гаспарян уверен, в сообщении США об «успешном завершении операции» больше вопросов.

«Ну что за спецоперация такая? Анализ ДНК США с чем сравнивали? У них есть для сравнения какой-то кусок аль-Багдади? Почему все это последовало сразу после переговоров Путина с Эрдоганом по Сирии?» — задается риторическими вопросами публицист.

Гаспарян напомнил, якобы «ликвидация» главы аль-Багдади была нужна США для того, чтобы повысить политические очки Трампа в глазах рядовых американцев.

Организация «Белые каски» получила известность и поддержку на Западе, декларируя целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. При этом власти Сирии обвиняют организацию в связях с радикалами и пропагандисткой деятельности. МИД РФ считает работу «Белых касок» элементом информационной кампании по очернению сирийских властей. На них возлагается ответственность за провокацию, из-за которой Запад обвинил Дамаск в применении химоружия и нанес удары по объектам правительственных войск.

* Террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ.