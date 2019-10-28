США намерены силой защищать незаконную добычу нефти в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о намерении США защищать нефтяные месторождения в САР. Он также пригрозил, что Вашингтон ответит силой на попытки других сторон их захватить. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает РИА Новости.

По словам Эспера, Штаты намерены контролировать нефтяные месторождения в северо-восточной части САР. Глава Пентагона подчеркнул, что ВС США дадут серьезный отпор всем тем, кто будет им угрожать.

«Когда Аль-Багдади [лидер запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» — ред.] был жив, эти месторождения были источником финансовых ресурсов ИГ, поддерживая его операции», — сказал он.

Доказательства контрабанды сирийской нефти со стороны США ранее опубликовала космическая разведка Министерства обороны РФ. Выяснилось, что под охраной американских военных большое количество бензовозов вывозят нефть из Заевфратья на нефтеперерабатывающие заводы в иракском Курдистане. По всей видимости, именно для этой цели глава Белого дома Дональд Трамп решил сохранить в регионе 200 спецназовцев, послушав «настоятельный совет» Пентагона. По словам российского генерала Игоря Конашенкова, с продажи сворованной у сирийского народа нефти американцы получают ежемесячно более 30 миллионов долларов.

Известно, что красть нефть у обнищавшего населения Сирии американцам помогали курдские боевики и игиловцы. Именно с их помощью США отправляли контрабандную нефть в Ирак. После этого американские компании выдавали украденную у Сирии нефть за добытую в Ираке, а на полученную выручку снабжали террористов оружием.