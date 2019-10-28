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 США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации

США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

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Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

 Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади

Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади
20:47   28 Октября 2019
Россия

США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации

США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что США «должным образом» избавились от тела лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает РИА Новости. 

По словам Милли, Штаты уничтожили тело террориста аль-Багдади «должным образом», однако он так и не уточнил, что под этим подразумевается. Также председатель пообещал, что США предоставят фото и видео операции против главаря террористов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе спецоперации американские военные убили «террориста номер один». По его словам, в операции якобы участвовали Россия, Иран, Турция и Сирия. Однако в Минобороны РФ попросили предоставить доказательства ликвидации аль-Багдади, и, в целом, поставили под сомнение правдивость слов главы Белого дома. В частности, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство не располагает достоверной информацией о проведении операции Штатов по уничтожению главаря ИГ. 

Российские и зарубежные СМИ неоднократно распространяли слухи о «гибели» лидера «Исламского государства», однако ни разу эта информация не получила официального подтверждения. Ряд аналитиков считают, что вброс об уничтожении аль-Багдади сделан ради повышения рейтинга и укрепления позиции Трампа перед выборами президента США в 2020 году.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #весь мир

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