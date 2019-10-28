Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

 США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации

США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

 Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области
Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

 Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади

Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади
«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

 США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации

США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

 Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области
Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

 Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади

Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади
20:55   28 Октября 2019
Россия

«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

В ночь с воскресенья на понедельник стало известно о смерти диссидента Владимира Буковского, который прославился не только своей антисоветской и антикоммунистической деятельностью, но и скандальным делом о хранении непристойных детских фотографий.

Буковский — один из первых советских диссидентов. Он провел 12 лет в советских тюрьмах и лагерях, а также дважды проходил принудительное лечение. В 1976 году его обменяли на лидера коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. После этого Буковский «осел» в Великобритании, где продолжил заниматься политической деятельностью и сотрудничать с представителями ЦРУ США.

Обвинение 72-летнему диссиденту предъявили британские власти. Против него завели дело по пяти эпизодам изготовления и по шести пунктам владения непристойными фото, в том числе с изображением детей. Расследование довели до суда, но до вынесения приговора политик не дожил.

Публицист Армен Гаспарян в интервью «ПолитЭксперту» объяснил, почему либералы сопровождают новость о смерти предателя родины и любителя детской порнографии «слезливыми комментариями». Он подчеркнул, что для так называемых правозащитников Буковский был «своим».

«Естественно, человек с таким бэкграундом не может не вызывать симпатию всей секты свидетелей «Эхо Москвы». Просто по определению, поэтому в нем они видели определенного рода символ.  Может вы не в курсе, но они даже выдвигали его в президенты РФ в 2008 году. Он просто не смог собрать необходимый пакет документов и не прошел регистрацию», — объяснил Гаспарян

Публицист подчеркнул, что «оппозиционным» изданиям невыгодно сообщать в массы о том, что Буковский тиражировал детскую порнографию. Такая информация неуместно бы смотрелась рядом со слезливыми очерками в память о «борце»

При этом Гаспарян уверен, что преступлений, из-за которых бы либералы не стали бы «оправдывать» своих, нет.

    «Вспоминайте Синицу», — резюмировал собеседник издания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Саида Габиева
#педофилия #либералы #буковский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...