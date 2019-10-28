«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

В ночь с воскресенья на понедельник стало известно о смерти диссидента Владимира Буковского, который прославился не только своей антисоветской и антикоммунистической деятельностью, но и скандальным делом о хранении непристойных детских фотографий.

Буковский — один из первых советских диссидентов. Он провел 12 лет в советских тюрьмах и лагерях, а также дважды проходил принудительное лечение. В 1976 году его обменяли на лидера коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. После этого Буковский «осел» в Великобритании, где продолжил заниматься политической деятельностью и сотрудничать с представителями ЦРУ США.

Обвинение 72-летнему диссиденту предъявили британские власти. Против него завели дело по пяти эпизодам изготовления и по шести пунктам владения непристойными фото, в том числе с изображением детей. Расследование довели до суда, но до вынесения приговора политик не дожил.

Публицист Армен Гаспарян в интервью «ПолитЭксперту» объяснил, почему либералы сопровождают новость о смерти предателя родины и любителя детской порнографии «слезливыми комментариями». Он подчеркнул, что для так называемых правозащитников Буковский был «своим».

«Естественно, человек с таким бэкграундом не может не вызывать симпатию всей секты свидетелей «Эхо Москвы». Просто по определению, поэтому в нем они видели определенного рода символ. Может вы не в курсе, но они даже выдвигали его в президенты РФ в 2008 году. Он просто не смог собрать необходимый пакет документов и не прошел регистрацию», — объяснил Гаспарян

Публицист подчеркнул, что «оппозиционным» изданиям невыгодно сообщать в массы о том, что Буковский тиражировал детскую порнографию. Такая информация неуместно бы смотрелась рядом со слезливыми очерками в память о «борце»

При этом Гаспарян уверен, что преступлений, из-за которых бы либералы не стали бы «оправдывать» своих, нет.