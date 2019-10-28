Как ультраправые Европы спрятали призрак Гитлера за идентичностю и демократией

В июне 2019 года после выборов в Европарламент противники единой Европы с правого политического фланга объявили о создании новой группы «Идентичность и демократия» (ID). Фракцию возглавил Марко Дзанни из итальянской «Лиги», а его сопартийцы образовали костяк.

Вобрав в себя представителей еще нескольких европейских стран, в том числе «Истинных финнов», в рядах которой темнокожий пастор, французский «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а также немецких популистов «Альтернатива для Германии», фракция стала пятой по численности в новом Европарламенте (73 из 751 мандатов).

О том, чего ждать России от новой силы в Европарламенте, попытались спрогнозировать эксперты круглого стола в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».

Директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич заметил, что правые идеи после падения Третьего Рейха в Европе обсуждать неприлично. Как полагает эксперт, чтобы убрать аналогии с нацистами сегодняшние правые придумали эвфемизм «идентичность».

«Эти люди отличаются фантастической страстью к демагогии, многие из них замечены в пророссийских высказываниях. Всякие контакты с этими группами используются врагами России в Европе. Эта фракция, которая получила всего 10 процентов, не получила ни одного комитета. У нее нет реального политического влияния, контакты с этими людьми бессмысленны и с политической точки зрения, и с моральной», — заметил Буневич.

В светлое политическое будущее правых сил председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе не верит. Полагается на здравомыслие европейских избирателей, многие из которых еще помнят ужас людоедского режима Гитлера.

«Много вредных вещей. — охарактеризовал внутреннюю политику ID эксперт. — Их позиция, касаемая бедности, налоговых льгот для богатых, тотальный контроль на национальном уровне».

А внешнюю политику ЕС в отношении России в случае гипотетического успеха правых прогнозировать не взялся, поскольку те склонны к сумбуру и авантюрами.

Член Совета по внешней и оборонной политики, посол в отставке Александр Крамаренко воспринимает популизм ультраправых, как симптом кризиса западного общества. Старый свет, по мнению эксперта, страдает от глобализации и связанного с ним интеллектуального, нравственного и политического банкротства.

«Не надо преувеличивать значение правых популистских партий. Зачастую они проповедуют взгляды, которые неприемлемы для большинства людей», — тем не менее не верит в закат Европы спикер.

Член правления Германо-Российского форума Мартин Хоффманн усомнился, что новая политическая сила в Европарламенте способна повлиять на характер отношений Германии и России.

«В Германии намечается сдвиг, по крайней мере в политике. Политики узнают, что конструктивная политика с Россией необходима. И санкции не самое главное. Мы понимаем, что Европа - это Россия и остальная большая Европа. 94 процента немецкого населения хотят сближения отношений с Россией», — заверил берлинский собеседник.

Орджоникидзе уверен, что российским ценностям соглашение с ультраправыми не отвечает. Более того, от них исходит опасность, как для ЕС, так и для России.

Гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив, член Общественной палаты РФ Вероника Крашенинникова тоже вспомнила про темные времена Европы XX века, когда партия нацистов пришла к власти, одурманив несведующего в определениях обывателя, а также напугав внешними и внутренними врагами.

«Партия Гитлера называлась национал-социалистической. Поэтому размывание границ на политическом спектре это, в том числе, тактика правых кругов. Вокруг Марин Ле Пен есть те, кто отмечает день рождения Гитлера и зигуют, но я уверена, что это не вся партия», — сказала она.

Что касается симпатий ультраправых к России, то по словам Крашенинниковой, ни один из представителей радикальных европейских сил не приехал на сентябрьские выборы в качестве наблюдателя.

«Нам нужно мнение фриков и нациков, чтобы знать, что Крым наш, а Путин легитимный президент России?», — задала присутствующим риторический вопрос общественница.

Отвечая на вопрос «ПС» о том, почему среди ультраправых и левых сил дефицит политиков-интеллектуалов, Александр Крамаренко заметил, что их костяк составляют люди, которые не нашли себя в политике традиционной.

«Она их отторгала. Естественно они сгруппировались где-то на краю. Это закономерно. Их надо интегрировать в нормальные политические процессы, а не отторгать. Но им надо предлагать альтернативную позитивную программу, которую они могли бы принять. И тогда там просто остались люди, которых можно назвать только фриками», — поделился мнением Крамаренко.

Характеризуя идеологию фракции, зачастую добавляют приставку ультра, что означает приверженность крайним взглядам. Принципы ультраправых во многом схожи идеологией гитлеровской НДСАП. Вероятно, помня уроки истории, европейское большинство приняло новичков с опаской.

Летом ведущие партии заблокировали все кандидатуры от ID на посты председателей комитетов. Но было проиграно сражение, а не война. Новый состав Еврокомиссии должен приступить к работе 1 ноября 2019 года. Кандидатов в еврокомиссары (аналог министра), среди которых 14 мужчин и 13 женщин, еще предстоит утвердить Европарламенту, часть которого теперь точно знает, как блицкригом решать острые социальные проблемы.