Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений возле ее границ. Он заявил журналистам, что «НАТО – оборонительный альянс».

«Конечно, все государства имеют право проводить учения своих сил, что касается также союзников по НАТО», — заявил Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО с сталкивается с увеличением военной активности у своих границ. По его словам, оборонительный альянс, который проводит учения своих сил, не должен вызывать обеспокоенность у соседей.

Масштабные учения НАТО Defender Europe должны пройти весной следующего года. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков уже заявил, что ведомство совместно с Россией будет проводить разведку из-за тренировок альянса

Минск и Москва намерены переработать план применения региональной группировки войск.