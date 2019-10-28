Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

 Экс-юрист ФБК назвал штраф в 88 миллионов хорошим уроком для Соболь и Навального

Экс-юрист ФБК назвал штраф в 88 миллионов хорошим уроком для Соболь и Навального
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

 Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области
Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

 Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади

Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади
Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

 Экс-юрист ФБК назвал штраф в 88 миллионов хорошим уроком для Соболь и Навального

Экс-юрист ФБК назвал штраф в 88 миллионов хорошим уроком для Соболь и Навального
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

 Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области
Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

 Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади

Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади
20:14   28 Октября 2019
Весь мир

Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений возле ее границ. Он заявил журналистам, что «НАТО – оборонительный альянс».

«Конечно, все государства имеют право проводить учения своих сил, что касается также союзников по НАТО», — заявил Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО с сталкивается с увеличением военной активности у своих границ. По его словам, оборонительный альянс, который проводит учения своих сил, не должен вызывать обеспокоенность у соседей.

Масштабные учения НАТО Defender Europe должны пройти весной следующего года. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков уже заявил, что ведомство совместно с Россией будет проводить разведку из-за тренировок альянса

Минск и Москва намерены переработать план применения региональной группировки войск.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#нато #столтенберг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...