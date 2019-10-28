Полковник и военный эксперт Михаил Тимошенко в интервью с журналом «Слово и Дело» скептически отнесся к заявлениям из Вашингтона о якобы «ликвидации» главаря группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

По словам президента США Дональда Трампа, операция проводилась в ночь с субботы на воскресенье. Якобы Россия, Иран, Турция и Сирия ей содействовали. В Минобороны РФ потребовали от Вашингтона доказать убийство террориста, так как за последние дни не зафиксировано авиаударов американской авиации в зоне Идлиб, где, по утверждению США, был ликвидирован аль-Багдади.

Вопросы вызывает и отсутствие видео-подтверждений якобы осуществленной операции, хотя она фиксируются нашлемными камерами спецназовцев США. Американское правительство не показывает мировой общественности ролик.

«Вот «грохнули» его спецназовцы, или нет – можно сказать будет только тогда, когда сюда приволокут его останки, и мы в своей криминалистической лаборатории сделаем ДНК-анализ. США этим заявлением, как обычно, стремятся показать, что, мол «мы боремся с терроризмом!». А этого Багдади, кажется, уже раза четыре «убивали», — сообщил эксперт.

Тимошенко объяснил даже если и аль-Багдади будет убит, это не повлияет существенно на расклад сил на Ближнем Востоке.