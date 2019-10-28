Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

 США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации

США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

 Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области
Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

 Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади

Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади
«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

«Оппозиция» хотела видеть педофила Буковского президентом России

 США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации

США избавились от тела аль-Багдади, так и не доказав его ликвидации
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

 Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области
Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

Британцы посмеялись над заявлением Трампа о гибели аль-Багдади

 Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади

Проспонсированные Трампом «Белые каски» первыми сообщили о «ликвидации» аль-Багдади
20:20   28 Октября 2019
Россия

Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

Российский журналист Владимир Соловьев считает, что скандальный блогер Алексей Навальный при любом судебном решении будет кричать о своей невиновности. Об этом он заявил в понедельник, 28 октября, в комментарии «НьюИнформу»

Ранее суд в Москве обязал Навального удалить видеоматериал про пищевой комбинат «Московский школьник» и опровергнуть порочащую честь и достоинство информацию. Блогер по каким-то причинам связал эту компанию с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, несмотря на опровергающее заявление пресс-службы компании «Конкорд», которой владеет бизнесмен. Суд постановил взыскать с блогера и его правой руки — юриста ФБК Любови Соболь почти 30 миллионов рублей. В общей сложности они обязаны выплатить комбинату около 88 миллионов рублей. 

Соловьев

Беседуя с изданием, телеведущий Владимир Соловьев заявил, что многомиллионные долги — не первое, что беспокоит блогера. 

«Можно с Навального взыскать миллиарды, но он все равно будет кричать: я не виновен, суд плох, «хомячки», несите еще денег. Поскольку Навальный относится к разряду людей, которые на решение суда говорят «нет», а суд отвечает «на нет и суда нет» и уходит, то меня эта ситуация умиляет», — прокомментировал он. 

Журналист также удивился тому факту, что ни у кого не возникает вопросов, как дважды осужденный человек уезжает из страны. Для многих в порядке вещей, что скандальный блогер постоянно попадается на клевете, оскорбляет судей, но у него до сих пор «все хорошо», ведь он снова скажет, что не будет ничего удалять, как делал это много раз.

«Поэтому здесь вопрос в том, как решения суда будут исполнены», — сказал он. 

Соловьев также добавил, что сейчас у блогера новая головная боль — соратницу Соболь на Западе стали любить больше, чем его. 

Напомним, Навальный опубликовал «расследование» о комбинате, в котором бывшая территориальная управляющая компании Наталья Шилова рассказала о мнимых «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы. Доказательствами оказались старые фотографии, взятые из сети. Сама Шилова позже сообщила, что ее текст в «расследовании» придумали Соболь и Навальный, а зачитать его она согласилась ради дочери, которой блогер обещал помочь деньгами на лечение, но обманул.

Кроме того, Пригожин заявлял, что Навальный вымогал у него 300 миллионов рублей «за муниципальные выборы в Питере». В обмен блогер обещал перестать публиковать фейки о комбинате.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #навальный #общество #соловьев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...