Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

Российский журналист Владимир Соловьев считает, что скандальный блогер Алексей Навальный при любом судебном решении будет кричать о своей невиновности. Об этом он заявил в понедельник, 28 октября, в комментарии «НьюИнформу».

Ранее суд в Москве обязал Навального удалить видеоматериал про пищевой комбинат «Московский школьник» и опровергнуть порочащую честь и достоинство информацию. Блогер по каким-то причинам связал эту компанию с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, несмотря на опровергающее заявление пресс-службы компании «Конкорд», которой владеет бизнесмен. Суд постановил взыскать с блогера и его правой руки — юриста ФБК Любови Соболь почти 30 миллионов рублей. В общей сложности они обязаны выплатить комбинату около 88 миллионов рублей.

Беседуя с изданием, телеведущий Владимир Соловьев заявил, что многомиллионные долги — не первое, что беспокоит блогера.

«Можно с Навального взыскать миллиарды, но он все равно будет кричать: я не виновен, суд плох, «хомячки», несите еще денег. Поскольку Навальный относится к разряду людей, которые на решение суда говорят «нет», а суд отвечает «на нет и суда нет» и уходит, то меня эта ситуация умиляет», — прокомментировал он.

Журналист также удивился тому факту, что ни у кого не возникает вопросов, как дважды осужденный человек уезжает из страны. Для многих в порядке вещей, что скандальный блогер постоянно попадается на клевете, оскорбляет судей, но у него до сих пор «все хорошо», ведь он снова скажет, что не будет ничего удалять, как делал это много раз.

«Поэтому здесь вопрос в том, как решения суда будут исполнены», — сказал он.

Соловьев также добавил, что сейчас у блогера новая головная боль — соратницу Соболь на Западе стали любить больше, чем его.

Напомним, Навальный опубликовал «расследование» о комбинате, в котором бывшая территориальная управляющая компании Наталья Шилова рассказала о мнимых «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы. Доказательствами оказались старые фотографии, взятые из сети. Сама Шилова позже сообщила, что ее текст в «расследовании» придумали Соболь и Навальный, а зачитать его она согласилась ради дочери, которой блогер обещал помочь деньгами на лечение, но обманул.

Кроме того, Пригожин заявлял, что Навальный вымогал у него 300 миллионов рублей «за муниципальные выборы в Питере». В обмен блогер обещал перестать публиковать фейки о комбинате.