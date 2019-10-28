Милонов счел действенной мерой стерилизацию для насильников

Депутат Госдумы Виталий Милонов согласен с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, что стерилизация может рассматриваться как вид наказания для мужчин, совершивших тяжкие преступления сексуального характера. Но держать тех, кто даже стерилизован, Милонов все равно предлагает вдали от общества.

«Если у человека есть девиантное поведение, которое выливается в совершение противоправных действий, то таких людей необходимо помещать не в тюрьму, а в специальную лечебницу практически пожизненно или на 20 лет не меньше. С обязательным применением препаратов. Физически стерилизованный мужчина будет менее опасен. Но черт его знает, что он может сделать, если его стерилизовать. А если убьет? Но как вид наказания — это действенный метод», — сказал «Политике Сегодня» Милонов.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда» сочла хирургическую стерилизацию для мужчин, осужденных за преступления сексуального характера, методом решения проблемы. Скворцова добавила, что окончательное решение об операции должен принимать судебный эксперт.