Финская компания запустила собственные перевозки древесины из России

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

 Экс-юрист ФБК назвал штраф в 88 миллионов хорошим уроком для Соболь и Навального

Экс-юрист ФБК назвал штраф в 88 миллионов хорошим уроком для Соболь и Навального
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

 Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области
Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

 Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади

Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади
Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

Соловьев считает, что Соболь волнует Навального больше, чем штраф в 88 миллионов

 Экс-юрист ФБК назвал штраф в 88 миллионов хорошим уроком для Соболь и Навального

Экс-юрист ФБК назвал штраф в 88 миллионов хорошим уроком для Соболь и Навального
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

 Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области
Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за учений НАТО

 Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади

Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади
19:26   28 Октября 2019
Весь мир

Финская компания запустила собственные перевозки древесины из России

Финская компания запустила собственные перевозки древесины из России

Первый железнодорожный состав дочернего предприятия финской железнодорожной компании VR Group, состоящий из 24 вагонов, прибыл в понедельник, 28 октября, в Финляндию с российской древесиной. В феврале 2019 года финская компания сообщила, что организовала юридическое лицо в РФ, которое займется покупкой и эксплуатацией железнодорожных вагонов, прежде всего для транспортировки древесины​​​. Компания в РФ работает под названием Finnlog.

«Запуск российского дочернего предприятия VR Group Finnlog продвигается быстро», — добавили в компании.

Вагоны Finnlog используют основные финские клиенты для перевозки древесины. Также компания управляет вагонами в РФ, заключает договоры на техническое обслуживание и несет оперативную ответственность за планирование и контроль использования вагонов на российской стороне.

Finnlog к концу апреля 2020 года купит 300 российских вагонов. Владислав Шепетовский — генеральный директор компании. Он долгое время занимал должность главы московского офиса VR Group и российского представительства финской железнодорожной компании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #рф #финляндия #древесина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...