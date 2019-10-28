Финская компания запустила собственные перевозки древесины из России

Первый железнодорожный состав дочернего предприятия финской железнодорожной компании VR Group, состоящий из 24 вагонов, прибыл в понедельник, 28 октября, в Финляндию с российской древесиной. В феврале 2019 года финская компания сообщила, что организовала юридическое лицо в РФ, которое займется покупкой и эксплуатацией железнодорожных вагонов, прежде всего для транспортировки древесины​​​. Компания в РФ работает под названием Finnlog.

«Запуск российского дочернего предприятия VR Group Finnlog продвигается быстро», — добавили в компании.

Вагоны Finnlog используют основные финские клиенты для перевозки древесины. Также компания управляет вагонами в РФ, заключает договоры на техническое обслуживание и несет оперативную ответственность за планирование и контроль использования вагонов на российской стороне.

Finnlog к концу апреля 2020 года купит 300 российских вагонов. Владислав Шепетовский — генеральный директор компании. Он долгое время занимал должность главы московского офиса VR Group и российского представительства финской железнодорожной компании.