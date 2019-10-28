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19:06   28 Октября 2019
Россия

Секретарь ЦИК назвала условие для проведения референдума по эвтаназии в РФ

Секретарь ЦИК назвала условие для проведения референдума по эвтаназии в РФ

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что только при соблюдении норм закона может быть вынесен вопрос о проведении референдума, в том числе по поводу разрешения эвтаназии в России. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает РИА Новости. 

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что именно россияне должны решить вопрос о введении в стране эвтаназии. Она напомнила, что другие страны решали этот вопрос путем референдума. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по этой теме. 

Гришина, комментируя идею провести референдум по поводу введения в России эвтаназии, напомнила, что процедура должна проводиться в строгом соответствии с Федеральным конституционным законом. 

«Четко сформулированный, а не абстрактный вопрос поступает на экспертизу в ЦИК, которая коллегиально эту экспертизу проводит», — сказала она.

Она подчеркнула, что любой вопрос следует оценивать в отношении того, может ли он быть вынесен на федеральный референдум, только при соблюдении норм закона. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #цик #общество

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