Экс-юрист ФБК назвал штраф в 88 миллионов хорошим уроком для Соболь и Навального

Арбитражный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального и юриста ФБК Любовь Соболь удалить «расследование» о комбинате питания «Московский школьник» и опровергнуть сведения, порочащие компанию. Суммарно клеветники должны выплатить истцу порядка 88 миллионов рублей.

Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов в беседе с Nation News предположил, что итог лживого «расследования» будет хорошим уроком и для самого блогера, и для его соратницы

«Но они хитрые и изощренные люди, они будут искать, как юридически выкрутиться из этой ситуации, как избежать выплат. А выходы, которые придут им на ум, будут следующие: либо быстрая эмиграция (думаю, этот путь у них уже в голове), либо сбор денег со сторонников», — считает собеседник издания

Серуканов напомнил, что ФБК любой случай использует для сбора донатов. Он уверен, что решение суда хоть и поучительное, но ни Навального, ни его соратников не остановит, раз они продолжают просить деньги.

«Я думаю, они готовы будут ретироваться в страны, которые их примут. Они не будут ничего выплачивать, продолжат собирать деньги, а параллельно будут искать пути, как перебраться за границу к Леониду Волкову и Роману Рубанову, которые уже там», — полагает Серуканов

Напомним, Навальный опубликовал «расследование» о комбинате, в котором экс- управляющая компании Наталья Шилова рассказала о мнимых «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы. Доказательствами оказались старые фотографии, взятые из Сети. Сама Шилова позже сообщила, что ее текст в «расследовании» придумали Соболь и Навальный, а зачитать его она согласилась ради дочери, которой блогер обещал помочь деньгами на лечение, но обманул.

Кроме того, Пригожин заявлял, что Навальный вымогал у него 300 миллионов рублей «за муниципальные выборы в Питере». В обмен блогер обещал перестать публиковать фейки о комбинате.