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19:00   28 Октября 2019
Сирия

«Ликвидацией» аль-Багдади США хотят создать видимость борьбы с ИГ* в Сирии

«Ликвидацией» аль-Багдади США хотят создать видимость борьбы с ИГ* в Сирии

Американцы — мастера рекламы. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидера террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади якобы уничтожили американские вооруженные силы в ходе операции в Идлибе.

Эта информационная тема и военно-политический вопрос для США, поэтому здесь можно вспомнить поговорку — «реклама — двигатель торговли». Об этом в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сказал полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, для США реклама значит многое, включая и ее политическую разновидность.

«Вот они и прорекламировали то, что убили аль-Багдади, причем сделали это отнюдь не в первый раз», — добавил военный эксперт.

На примере этой «рекламной акции» весь мир должен увидеть, что Вашингтон якобы внес решающий вклад в борьбу с террористами в Сирии, хотя, естественно, на практике США ничего для этого не сделали, продолжил Виктор Литовкин. Президент Дональд Трамп заявлял, что США, пусть и при какой-то помощи РФ, освободили Сирию от террористов.

«Теперь американцы рассказывают, что они уничтожили аль-Багдади — самого крутого, по их мнению, руководителя ИГ», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #терроризм #сирия #трамп

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