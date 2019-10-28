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18:40   28 Октября 2019
Россия

Путин посмертно наградил спасшего двух тонувших детей подростка

Путин посмертно наградил спасшего двух тонувших детей подростка

Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 13-летнего мальчика, который утонул, спасая двух десятилетних детей. Указ появился на интернет-портале правовой информации в понедельник, 28 октября.

Трагедия произошла 24 мая в Копейске Челябинской области. Несколько детей играли на затопленном угольном карьере. Внезапно двое мальчиков сорвались в водоем. Дима Новоселов смог вытащить их на берег, но сам утонул. Его тело нашли через трое суток. 

Подростка похоронили рядом с Аллеей героев на местном кладбище.  

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #медаль

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