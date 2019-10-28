Путин посмертно наградил спасшего двух тонувших детей подростка

Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 13-летнего мальчика, который утонул, спасая двух десятилетних детей. Указ появился на интернет-портале правовой информации в понедельник, 28 октября.

Трагедия произошла 24 мая в Копейске Челябинской области. Несколько детей играли на затопленном угольном карьере. Внезапно двое мальчиков сорвались в водоем. Дима Новоселов смог вытащить их на берег, но сам утонул. Его тело нашли через трое суток.

Подростка похоронили рядом с Аллеей героев на местном кладбище.