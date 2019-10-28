Луашенко может ответить на размещение войск США в Литве, укрепляя сотрудничество с Россией

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что самым серьезным шагом для Белоруссии с точки зрения безопасности своей страны является всестороннее укрепление связей с Россией. Такое заявление член Совфеда сделал в беседе с ИА «Политика сегодня», комментируя возмущение белорусского лидера Александра Лукашенко из-за размещения войск США на территории Литвы близ границ Белоруссии.

«Я думаю, что самым серьезным шагом для Минска с точки зрения безопасности своей страны станет всестороннее укрепление связей с Россией, еще большая интеграция в рамках Союзного государства. Эта интеграция подразумевает очень тесное военное сотрудничество», — заметил политик.

Сенатор усомнился, что США решатся на какие-либо провокации в отношении белорусов.

«Мне кажется только эта дружба убережет американцев от каких-либо действий в отношении Белоруссии. Хотя, откровенно говоря, я себе не представляю, что вообще со стороны Соединенных Штатов возможны какие-то даже провокации в отношении Белоруссии», подчеркнул Цеков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился размещением американских войск в Литве. Кроме того, он заметил, что Минску придется ответить на размещение американских войск в нескольких километрах от границы с Белоруссией. Он отметил, что Белоруссия — государство миролюбивое, воевать и «бряцать оружием» не хочет.