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18:54   28 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что самым серьезным шагом для Белоруссии с точки зрения безопасности своей страны является всестороннее укрепление связей с Россией. Такое заявление член Совфеда сделал в беседе с ИА «Политика сегодня», комментируя возмущение белорусского лидера Александра Лукашенко из-за размещения войск США на территории Литвы близ границ Белоруссии.

«Я думаю, что самым серьезным шагом для Минска с точки зрения безопасности своей страны станет всестороннее укрепление связей с Россией, еще большая интеграция в рамках Союзного государства. Эта интеграция подразумевает очень тесное военное сотрудничество», — заметил политик.

Сенатор усомнился, что США решатся на какие-либо провокации в отношении белорусов.

Луашенко может ответить на размещение войск США в Литве, укрепляя сотрудничество с Россией

«Мне кажется только эта дружба убережет американцев от каких-либо действий в отношении Белоруссии. Хотя, откровенно говоря, я себе не представляю, что вообще со стороны Соединенных Штатов возможны какие-то даже провокации в отношении Белоруссии», подчеркнул Цеков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился размещением американских войск в Литве. Кроме того, он заметил, что Минску придется ответить на размещение американских войск в нескольких километрах от границы с Белоруссией. Он отметил, что Белоруссия — государство миролюбивое, воевать и «бряцать оружием» не хочет.

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Автор: София Синицына
#сша #белоруссия #лукашенко #цеков

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