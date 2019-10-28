Кабмин разработает проектную документацию для школ с учетом новых форм обучения

Правительству при участии Агентства стратегических инициатив и руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов необходимо доложить об исполнении поручения до 1 ноября 2019 года. Нужна эффективная проектная документация для школ, предусматривающая, в частности, многофункциональную трансформацию площадей зданий, а также внедрение современных форм организации образовательного процесса.

Соответствующее поручение российский лидер Владимир Путин дал по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, встречи с лидерами технологических проектов и компаний НТИ. Кабмин разработает эффективную проектную документацию повторного использования по строительству или реконструкции школ.

Кроме этого, президент РФ в срок до 1 декабря поручил правительству представить предложения по совершенствованию требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ, которые учитывают новые архитектурные решения, по внедрению современных форм и методов организации образовательного процесса.