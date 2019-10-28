США и курдские боевики приготовили Сирии страшную судьбу Афганистана, считает эксперт

Сирийский политолог Маис Курбанов заявил, что все всегда прекрасно понимали, ради чего американцы находятся в Сирии и для чего им на самом деле нужны курды. Таким образом эксперт в беседе с ИА «Политика сегодня» прокомментировал признание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что американцам на Ближнем Востоке прежде всего нужна нефть.

«Все понимали, что американцы не просто так находятся в сирийском государстве. То, что они искали оружие массового поражения в Ираке, они просто искали нефть. Но в Ираке уже начали притеснять их, потому что народ Ирака понимает, что американцы им никогда никакого счастья не принесут, как они говорят», - заметил спикер.

Курбанов также заметил, что США стремятся оправдать свои претензии на нефть псевдоуспехами в САР.

«Американцы хотят таким образом показать всему миру, что вот они побывали в Сирии, остановили террористов, убили аль-Багдади, очень много сделали, а за это хотят контролировать всю углеводородную отрасль в Сирии», - заявил эксперт.

В то, что аль-Багдади ликвидирован американскими военными, Курбанов не верит. Как не верит он в то, что США есть дело до будущего Сирии.

«Американцы захотят затянуть эту войну как в Афганистане, чтобы она стала очень долгой и мучительной как для сирийцев, как и для афганцев. Америка никогда не захочет увидеть Сирию свободным государством. Потому что, если Сирия освободится от терроризма, начет процветать, то другие государства начнут следовать за Сирией», - добавил Курбанов.

Ранее Трамп во время своего обращения из Белого дома открыто признал, что цель сирийской кампании США – нефть. Он даже упрекнул предшественников на посту главы государства, отметив, что те забрали недостаточно ресурсов у государств ближневосточного региона.

«Я хочу вернуть наших солдат домой, но я хочу и нефть. Я же гражданский, я не понимаю, зачем война в Ираке вообще была нужна. Если мои люди идут в Ирак — то пусть хотя бы оставят себе нефть. Но они (предшественники – прим.) ведь не оставили», – пожаловался американский президент.

Поясняя свое решение отвести армейские подразделения от границы САР и Турции во время антитеррористической операции турецких войск «Источник мира» против курдских боевиков, Трамп заметил, что из восточных районов арабской республики эвакуировать войска Вашингтон не собирается. Он подтвердил, что причина этому – расположение там крупнейших в Сирии нефтяных месторождений, но прикрылся формулировкой о своем стремлении якобы их защищать. Охранять и грабить нефтяные поля на восточном берегу Евфрата военным США помогают курдские боевики, которые появились в регионе только после начала войны.