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19:13   28 Октября 2019
Россия

«Аль-Каида»* с помощью террористов ПНС Ливии бьется за место среди легитимных политиков

«Аль-Каида»* с помощью террористов ПНС Ливии бьется за место среди легитимных политиков

Глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж приезжает на международные встречи в сопровождении террористов запрещенной в РФ «Аль-Каиды». Об этом 28 октября сообщает Федеральное агентство новостей

По информации СМИ, некий Абу Убейда аз-Зави значится в списке ливийских террористов, который сформировал комитет по национальной обороне и безопасности Палаты представителей Ливии. Отмечается, что он также находился в «деловой поездке» с главой ПНС Сарраджем в Азербайджане.

Кроме этого, Шабан Хадиа — так по-настоящему зовут боевика Абу Убейда аз-Зави — был заявлен в качестве замсекретаря Сарраджа на саммите Россия — Африка в дискуссии «Безопасная Африка». Однако благодаря бурной реакции общественности, представителям СМИ и главе Фонда Защиты национальных ценностей Александру Малькевичу представитель «Аль-Каиды» был исключен из списка участников мероприятия. 

По мнению доцента РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, другие страны должно четко определиться относительно позиции по поводу терроризма.  

«Например, в случае Азербайджана – не надо с ними [боевиками - ред.] якшаться, а вести переговоры с теми структурами, которые не имеют за собой подобных шлейфов. Участие людей, связанных каким-то образом с ИГИЛ и «Аль-Каидой» (обе организации запрещены в РФ) в подобного уровня мероприятиях плохо тем, что таким образом боевики получают рычаги влияния не только у себя в стране, но и на международной арене», — заявил он. 

Эксперт также считает, что если террористы будут попадать на международные саммиты и встречи, они могут использовать их для того, чтобы вербовать новых сторонников. 

«Они будут говорить: «Наши братья принимаются другими государствами», «Нас признало международное сообщество», «Мы выступаем на трибунах публично, не тайно и наше дело побеждает»» — считает эксперт.

В течение восьми лет в Ливии длится гражданская война, где сейчас страной пытаются править две стороны. Восток контролирует Палата представителей и Ливийская национальная армия, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. Правительство национального согласия (ПНС) пытается контролировать северо-запад Ливии. При этом члены ПНС поддерживают террористов и их группировки. Кроме того, ПНС получает оружие с территории Турции, также оттуда прибывают пополняющие их ряды боевики из Сирии.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #ливия #аль-каида #общество

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