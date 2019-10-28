Путин поручил обновить стандарты по перспективным профессиям будущего

Правительству при участии Агентства стратегических инициатив, союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям нужно доложить об исполнении поручения до 28 февраля 2020 года, потом доклад необходимо делать раз в полгода.

Российский лидер Владимир Путин поручил в ускоренном режиме обновить профессиональные стандарты по перспективным профессиям будущего, актуализировать федеральные госстандарты и соответствующие образовательные программы. Такое поручение президент дал после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ.

Кроме этого, чтобы посодействовать занятости россиян старшего возраста правительству при участии АСИ и союза «Молодые профессионалы» поручили внести изменения в национальный проект «Демография» для включения в число участников программы обучения граждан старше 50 лет. Срок исполнения — 31 декабря 2019 года.