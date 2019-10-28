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18:00   28 Октября 2019
Россия

Болгария выслала из страны российского дипломата

Болгария выслала из страны российского дипломата

Болгария высылает из страны российского дипломата из-за подозрений в разведывательной деятельности. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает агентство «Фокус», ссылаясь на министерство иностранных дел страны. 

Известно, что расследование в отношении российского дипломата вела прокуратура. Однако его пришлось прекратить из-за дипломатического статуса подозреваемого. Тогда МИД потребовал у России отозвать дипломата. 

Отмечается, что гражданин России уже покинул Болгарию. Посольство России информацию никак не прокомментировало. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #болгария #общество #дипломат

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