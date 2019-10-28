Болгария высылает из страны российского дипломата из-за подозрений в разведывательной деятельности. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает агентство «Фокус», ссылаясь на министерство иностранных дел страны.

Известно, что расследование в отношении российского дипломата вела прокуратура. Однако его пришлось прекратить из-за дипломатического статуса подозреваемого. Тогда МИД потребовал у России отозвать дипломата.

Отмечается, что гражданин России уже покинул Болгарию. Посольство России информацию никак не прокомментировало.