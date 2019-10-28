Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин посмертно наградил спасшего двух тонувших детей подростка

Путин посмертно наградил спасшего двух тонувших детей подростка

Кабмин разработает проектную документацию для школ с учетом новых форм обучения

Кабмин разработает проектную документацию для школ с учетом новых форм обучения
Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

 Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве
Эксперт назвал операцию США по «ликвидации» аль-Багдади спектаклем для поддержки имиджа

Эксперт назвал операцию США по «ликвидации» аль-Багдади спектаклем для поддержки имиджа

 США и курдские боевики приготовили Сирии страшную судьбу Афганистана, считает эксперт

США и курдские боевики приготовили Сирии страшную судьбу Афганистана, считает эксперт
Путин посмертно наградил спасшего двух тонувших детей подростка

Путин посмертно наградил спасшего двух тонувших детей подростка

Кабмин разработает проектную документацию для школ с учетом новых форм обучения

Кабмин разработает проектную документацию для школ с учетом новых форм обучения
Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

 Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве
Эксперт назвал операцию США по «ликвидации» аль-Багдади спектаклем для поддержки имиджа

Эксперт назвал операцию США по «ликвидации» аль-Багдади спектаклем для поддержки имиджа

 США и курдские боевики приготовили Сирии страшную судьбу Афганистана, считает эксперт

США и курдские боевики приготовили Сирии страшную судьбу Афганистана, считает эксперт
18:19   28 Октября 2019
Весь мир

Эксперт назвал операцию США по «ликвидации» аль-Багдади спектаклем для поддержки имиджа

Эксперт назвал операцию США по «ликвидации» аль-Багдади спектаклем для поддержки имиджа

Президент США Дональд Трамп заявил 27 октября, что главарь террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован. Слова главы Белого дома вызвали недоверие международной общественности, ведь доказательств успеха операции он не предоставил.

На вопросы экспертов о свидетельствах смерти главаря ИГ* Трамп смог ответить лишь то, что «это было подтверждено экспертизой ДНК». Откуда США взяли образцы ДНК — непонятно, ведь, как утверждается, дом террориста буквально стерли в пыль авиаударом. Где Вашингтон изначально взял образец ДНК аль-Багдади, с которым можно было сравнить новый, тоже неясно.

Это не первая несостывка. По словам Трампа, Россия, Иран, Турция и Сирия содействовали уничтожению аль-Багдади. При этом в Минобороны РФ заявления президента США опровергли. В частности, генерал-майор Игорь Конашенков потребовал доказать убийство террориста, так как за последние дни не зафиксировано авиаударов американской авиации в зоне Идлиб, где, по утверждению США, он был ликвидирован.

Эксперт считает информационным хайпом заявления США об «уничтожении» аль-Багдади

Явные противоречия наталкивают на мысль, что вся «спецоперация» на самом деле постановка с целью попытки США улучшить статус на Ближнем Востоке и оправдаться за очередное поражение в Сирии. С этим утверждением согласен руководитель «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров, передает «НьюИнформ».

«Заявление Трампа — это спектакль, рассчитанный на информационный хайп для поддержки имиджа США в мире. Ведь вывод войск США из Сирии, а также критика действий Вашингтона сильно подмочили их репутацию. На этом фоне, они и придумали эту «спецоперацию», рассчитывая, что ее посыл отыграет подорванное доверие», — считает эксперт.

Эксперт напомнил о пресловутой «пробирке» Колина Пауэла в ООН и ее последствий для Ирака.

«Вашингтон привык обманывать и врать, это их постоянная стратегия. Верить США нельзя», — подчеркнул собеседник агентства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...