Эксперт назвал операцию США по «ликвидации» аль-Багдади спектаклем для поддержки имиджа

Президент США Дональд Трамп заявил 27 октября, что главарь террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован. Слова главы Белого дома вызвали недоверие международной общественности, ведь доказательств успеха операции он не предоставил.

На вопросы экспертов о свидетельствах смерти главаря ИГ* Трамп смог ответить лишь то, что «это было подтверждено экспертизой ДНК». Откуда США взяли образцы ДНК — непонятно, ведь, как утверждается, дом террориста буквально стерли в пыль авиаударом. Где Вашингтон изначально взял образец ДНК аль-Багдади, с которым можно было сравнить новый, тоже неясно.

Это не первая несостывка. По словам Трампа, Россия, Иран, Турция и Сирия содействовали уничтожению аль-Багдади. При этом в Минобороны РФ заявления президента США опровергли. В частности, генерал-майор Игорь Конашенков потребовал доказать убийство террориста, так как за последние дни не зафиксировано авиаударов американской авиации в зоне Идлиб, где, по утверждению США, он был ликвидирован.

Явные противоречия наталкивают на мысль, что вся «спецоперация» на самом деле постановка с целью попытки США улучшить статус на Ближнем Востоке и оправдаться за очередное поражение в Сирии. С этим утверждением согласен руководитель «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров, передает «НьюИнформ».

«Заявление Трампа — это спектакль, рассчитанный на информационный хайп для поддержки имиджа США в мире. Ведь вывод войск США из Сирии, а также критика действий Вашингтона сильно подмочили их репутацию. На этом фоне, они и придумали эту «спецоперацию», рассчитывая, что ее посыл отыграет подорванное доверие», — считает эксперт.

Эксперт напомнил о пресловутой «пробирке» Колина Пауэла в ООН и ее последствий для Ирака.