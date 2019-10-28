Видеозапись нефтяной контрабанды США при поддержке банд курдов в Сирии опубликована в интернете. Запись с места событий, на которой сирийские журналисты подверглись нападению военных США появилась в Twitter.

Ранее российское министерство обороны сообщало, что военнослужащие США участвовали в контрабанде нефти на севере Сирии и сотрудничали с курдами-террористами. На новой записи видно, что автомобиль представителей СМИ, которые работали около нефтяных конвоев, столкнули с дороги и перевернули на обочине американским БТР.

«Танки и иная бронетехника американцев нужны только для охраны месторождений», — говорит журналист.

Представители курдских бандформирований продают нефть с полей, которые находятся на восточной стороне берега реки Евфрат. Таким образом курдские радикалы нарушают законодательство Сирии, так как нефть принадлежит государству.

Ранее российское Минобороны предоставило видеозапись, на которой видно, как на восточном берегу реки Евфрат курдские бандформирования в десятках нефтевозов вывозят сирийское «черное золото». Сирию автомобили покидали при поддержке армии США. Фактически американские военнослужащие помогают курдам-радикалам грабить нефтегазовые месторождения на территории страны.