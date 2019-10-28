Путин наградил орденами Фрейндлих, Басилашвили и Пахмутову

Российский лидер Владимир Путин наградил государственными наградами Российской Федерации представителей самых разных профессиональных сфер. Соответствующий документ был опубликован 28 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава российского государства наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного композитора Александру Пахмутову. В документе сказано, что награда вручается за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусств, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме этого, Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени народного артиста СССР, актера Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова — Олега Басилавшили, а также народную артистку СССР, также играющую в БДТ имени Товстоногова, Алису Фрейндлих.