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17:36   28 Октября 2019
Россия

Экс-врио премьера Дагестана осужден на 6,5 лет колонии за коррупцию

Экс-врио премьера Дагестана осужден на 6,5 лет колонии за коррупцию

Лефортовский столичный суд приговорил экс-врио премьер-министра правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к тюремным срокам за присвоение 41 миллиона рублей.

Гамидов получил шесть с половиной лет колонии, Юсуфов — пять с половиной. Суд признал бывших чиновников в растрате денег, выделенных на ремонт в здании изолятора временного содержания для иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

СК РФ сообщил, что это лишь один эпизод вменяемых им преступлений, продолжается расследование других эпизодов. Имущество экс-чиновников, в том числе дома, квартиры, земельные участки и нежилые помещения, арестовано.

Гамидова задержали в 2018 году в рамках дела о хищении бюджетных средств в Дагестане. В ходе обысков у него изъяли несколько образцов огнестрельного оружия, а также боеприпасы.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #дагестан

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