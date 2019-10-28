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17:45   28 Октября 2019
Весь мир

Эксперт назвал «ликвидацию» аль-Багдади информационным вбросом США

Эксперт назвал «ликвидацию» аль-Багдади информационным вбросом США

Последняя ситуация с захватом нефтяных вышек в Сирии еще раз подтвердила тот факт, что американцы не остановятся на достигнутом и используют любые фейки. Об этом в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сообщил политолог и публицист Юрий Самонкин. По его словам, США пытаются сохранить последний оплот присутствия в Сирии, поэтому Вашингтон использует СМИ и международное сообщество для мощного информационного вброса о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* аль-Багдади.

«Хотя всем известно, что западная коалиция под видом борьбы с терроризмом на самом деле воевала против официальных сирийских властей, поддерживая умеренную оппозицию и курдов», — добавил Юрий Самонкин.

РФ неоднократно наблюдала в ходе американских кампаний на Ближнем Востоке, что различного рода вбросы долго не существуют. Опровержение министерства обороны РФ говорит о неудачной попытке распространения ложной информации, резюмировал политолог.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков связал «ликвидацию» аль-Багдади с самопиаром американского лидера Дональда Трампа перед президентскими выборами в США.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #трамп #общество

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