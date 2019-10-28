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17:24   28 Октября 2019
Весь мир

Президент Кубы встретится с Медведевым в России

Президент Кубы встретится с Медведевым в России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Сообщается, что Бермудес прибудет в Москву во вторник. В ходе встречи президент Кубы и Дмитрий Медведев обсудят вопросы сотрудничества обеих стран в сфере торговли, транспорта, энергетики, промышленности и в других направлениях. Кроме того, на встрече пойдет речь о реализации договоренностей, достигнутых Россией и Кубой в ходе визита Медведева в республику в начале октября. 

В воскресенье, 27 октября, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Санкт-Петербург, где посетил Пискаревское мемориальное кладбище. В Москву он приедет 29 октября.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #весь мир #куба

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