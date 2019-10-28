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17:13   28 Октября 2019
Россия

Медведев подписал поручения для ускорения роста экономики РФ

Медведев подписал поручения для ускорения роста экономики РФ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения для ускорения роста экономики РФ. Об этом он заявил по итогам совещания с вице-премьерами.

По словам Медведева, в начале октября он провел совещание на тему роста экономики в стране, где обсуждались недостаточно высокие темпы развития. Он отметил, что в третьем квартале 2019 года замечены улучшения, но все же они не такие высокие, какими хотелось бы их видеть. 

«Очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно», — резюмировал глава правительства.

Как отметил Медведев, после совещания пакет дополнительных решений по ускорению роста экономики в стране был доработан, а затем подписан. Ранее стало известно, что по поручению главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крыму появится игорная зона «Золотой берег».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #медведев

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