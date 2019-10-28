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17:17   28 Октября 2019
Россия

Власти Якутии помогут многодетной матери, собиравшей еду в мусорных баках

Власти Якутии помогут многодетной матери, собиравшей еду в мусорных баках

Жительнице Якутска, собиравшей вместе с детьми еду в мусорных баках, помогут инспекторы по делам несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщили в пресс-службе мэрии. 

В Сети понедельник был опубликован видеоролик, на котором женщина вместе с четырьмя детьми ищет еду в мусорных баках. Пользователи соцсетей попросили городские власти найти семью и помочь с продуктами. 

В результате глава ГО «город Якутск» Сардана Авксентьева поручила инспекторам ПДН разобраться в ситуации. Была организована выездная комиссия по месту проживания семьи. Сегодня инспекторы посетили место, где проживает многодетная мать.  

«Составлен акт о жилищных условиях и социальном статусе семьи», — рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, в мэрии добавили, что женщине окажут помощь в оформлении пособий, полагающихся по закону. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #якутск #многодетные семьи

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