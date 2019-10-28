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18:26   28 Октября 2019
Россия

Феминистка рассказала об ошибке протоиерея Смирнова с вбросом о побоях в семье священника

Феминистка рассказала об ошибке протоиерея Смирнова с вбросом о побоях в семье священника

Активистка и создательница первого в России фемковоркинга Леда Гарина, беседуя с «Политикой Сегодня», рассказала о том, что протоиерей Димитрий Смирнов, назвавший историю о побоях в семье рязанского священника Владимира Покровского феминистскими вбросами, ошибся.

«Это феминистский вброс. С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие. И по телевизору – насилие в семье, насилие в семье… Семья – это убежище для всех. Почему-то никто не рассматривает убийство в трамвае, насилие в троллейбусе. Им нужно создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам. Это конечная цель, которая уже воплощается и в Америке, и в Бельгии. Ярмарки устраивают для женщин, которые с помощью суррогатного материнства сейчас ими просто торгуют откровенно. Хотят то же самое делать у нас», — заявил Смирнов.

Феминистка считает, что Дмитрий Смирнов ошибся, говоря о насилии священников над женами

«Дмитрий Смирнов немного все перепутал. Это избиения женщин становятся причиной, а не следствием существования феминисток. Как мы знаем, феминистки появились в XX веке, а избиения женщин были всегда. Вася маслице слизал, а на котика сказал», — иронизирует Гарина.

Более того, священник связал публикации в СМИ об этой истории с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам». На что Гарина ответила, что вопросами опеки феминистки не занимаются.

Феминистка считает, что Дмитрий Смирнов ошибся, говоря о насилии священников над женами

«Вопросами опеки феминистки не занимаются. Они занимаются вопросами безопасности женщин. Которым при патриархате и отсутствии законов о домашнем насилии,  не безопасно нигде, и в том числе, как показал этот кейс — даже у себя дома. Что касается ЛГБТ, сейчас это является модным синонимом "кровавой мессы".  Будто ЛГБТ развращают детей. К правде и то и то имеет нулевое отношение», — говорит феминистка.

Собеседница агентства отметила, что мировая статистика показывает, что сексуальному насилию детей подвергают чаще не ЛГБТ-приемные семьи, а их ближайшие гетеросексуальные родственники: братья, отчимы, дети, и отцы. И при отсутствии соответствующего законодательства, как и в случае домашнего насилия, они всегда уходят безнаказанными.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #общество #рпц #феминизм #дмитрий смирнов

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