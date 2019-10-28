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 Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

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Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил Трамп

Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил Трамп
16:54   28 Октября 2019
Весь мир

Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил Трамп

Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил Трамп

Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Об этом он сообщил журналистам США.

По словам Трампа, обсуждение первого этапа соглашения Соединенных Штатов и Китая идет очень быстро и ожидается, что документ об отмене повышения пошлин на товары из КНР будет подписан в Чили в рамках саммита АТЭС.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил, что торговые переговоры продвигаются, а их участники готовятся к согласованию текста первого этапа. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества пройдет в Чили в середине ноября. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #экономика #китай #трамп #весь мир

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