Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил Трамп

Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Об этом он сообщил журналистам США.

По словам Трампа, обсуждение первого этапа соглашения Соединенных Штатов и Китая идет очень быстро и ожидается, что документ об отмене повышения пошлин на товары из КНР будет подписан в Чили в рамках саммита АТЭС.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил, что торговые переговоры продвигаются, а их участники готовятся к согласованию текста первого этапа. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества пройдет в Чили в середине ноября.