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17:01   28 Октября 2019
Россия

Путин подписал указ об увеличении штатной численности прокуратуры

Путин подписал указ об увеличении штатной численности прокуратуры

Общая штатная численность органов прокуратуры России выросла почти на 250 человек. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован 28 октября на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Установить общую штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации с 1 декабря в количестве 51263 единиц», — сказано в документе. 

Речь идет об увеличении штатной численности органов военной прокуратуры на 3110 единиц. Из них военнослужащих в количестве 2071 человека, а также гражданского персонала — 1030 человек, говорится в указе. 

Таким образом, к 1 декабря текущего года штатная численность органов прокуратуры увеличится на 249 единиц, если сравнивать с штатной численностью на начало октября. 

Ранее сообщалось, что с просьбой увеличить штатную численность ведомства обратилась Генпрокуратура. Такая необходимость появилась в связи с появлением 16-ти новых судебных инстанций — девяти кассационных, пяти апелляционных окружных судов общей юрисдикции. Кроме этого, появились кассационный и апелляционные военные суда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #генпрокуратура #политика #общество

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