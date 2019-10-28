Эксперт назвал «ликвидацию» аль-Багдади без доказательств очередной легендой США

Востоковед Борис Долгов с беседе с «ПолитРос» выразил мнение, что слова США о «ликвидации» главаря группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади нужно рассматривать критически и не принимать за чистую монету.

Иракский телеканал «Ас-Сумария» 28 октября сообщил, что останки ликвидированного террориста доставлены в Ирак. Сейчас они перевезены на военную базу Айн эль-Асад в иракской провинции Анбар, где расквартированы американские военнослужащие

По данным СМИ, останки аль-Багдади могут захоронить в иракской земле.

Такая информация противоречит тому, что было заявлено ранее. В частности, помощник президента США по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что тело главаря ИГ* сбросят в Аравийское море, как это было проделано с останками лидера «Аль-Каиды»* (деятельность организации запрещена в РФ) Усамы бен Ладена в 2011 году.

Это не первая несостыковка в новости о якобы ликвидации аль-Багдади. По словам президента США Дональда Трампа, операция проводилась в ночь с субботы на воскресенье. Якобы Россия, Иран, Турция и Сирия ей содействовали. При этом в Минобороны РФ заявления Трампа поставили под сомнение. В частности, генерал-майор Игорь Конашенков потребовал от США доказать убийство террориста, так как за последние дни не зафиксировано авиаударов американской авиации в зоне Идлиб, где, по утверждению США, был ликвидирован террорист.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что именно такие заявления США ставят под сомнение смерть террориста.

«Нашим военным ведомством не было зафиксировано каких бы то ни было действий американских ВВС или их союзников в Идлибе. Турция также не заявляет ничего конкретного по этому поводу. А речь, напомню, идет о восьми вертолетах, которые не могли остаться незамеченными», – объясняет эксперт.

По словам эксперта, убедить весь мир в правдивости заявлений США могут лишь одним способом — показав неопровержимые доказательства того, что их операция действительно была. Пока же мы слышим очередную легенду, что главарь ИГ* наконец-то убит. Однако происходит подобное уже не в первый раз.

«Но все эти слухи затем не подтверждались. И поэтому к последнему заявлению со стороны американцев, конечно, нужно подходить критически», – считает Долгов.

Еще один важный момент заключается в том, с какой гордостью Соединеные Штаты подают такую информацию. По словам собеседника издания, на сегодняшний день даже реальная смерть аль-Багдади не окажется знаковым событием.

«Даже если ликвидация аль-Багдади состоялась, это никак не повлияет на действия и активность тех групп ИГ*, которые остались в виде спящих ячеек в Сирии. Сам факт якобы ликвидации аль-Багдади, на мой взгляд, нужно рассматривать исключительно как пропагандистский жест», – считает эксперт.

* Террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ.