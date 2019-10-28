Зюганов раскритиковал идею Горбачева об общеевропейском доме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал идею об общеевропейском доме, к которой предложил вернуться бывший президент СССР Михаил Горбачев в книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира». По мнению экс-главы СССР, она позволит преодолеть нынешний разлад в Европе.

Зюганов же отметил, что общеевропейский дом, о котором некогда грезил президент Франции Шарль де Голль, сложился давно. Основная его концепция: построить Европу от Лиссабона до Владивостока.

«Эта идея самая жизнеспособная. Однако объединенная Европа должна сложить свои потенциалы с Россией, и Россия будет играть роль геополитического моста между Европой и интенсивно развивающейся Азией. Прежде всего Китаем. И тогда мы все от этого дружно выиграем», — заявил Зюганов.

НАТО не особо нужен России, считает политик. Это связано с систематическими провокациями, которые устраивают США.

«Все это провокации, которые дурно пахнут. Поэтому нужно продолжать активно бороться за то, чтобы мы меньше блистали оружием, а больше думали о будущем. Выйдут на НАТОвцев: они же торгуют страхом, чтобы выжать деньги, чтобы американцы наживались. Поэтому общеевропейский дом после войны сложился: они же поддерживали нацистов, бандеровцев Прибалтики и на Украине», — подчеркнул Зюганов.

По мнению Горбачева,общеевропейский дом помог бы избежать многих потрясений: как на Балканах, так и внутри ЕС. А также в отношениях между РФ и соседними странами.