Британия думает об использовании оборудования Huawei при создании сетей 5G
Британские власти все еще думают над решением по поводу использования оборудования китайской компании Huawei при развитии сетей 5G. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Великобритании Бориса Джонсона. По его словам, правительство все еще обдумывает позицию по отношению поставщиков с высокими рисками.
«Решение будет принято своевременно», — резюмировал он.
Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что Лондон согласится допустить оборудование Huawei к «некритическим» частям 5G сети. Ранее британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Ники Морган отмечала, что вопрос с Huawei правительство решит осенью.
В 2019 году Британия не решила использовать устройства Huawei в сетях 5G или нет. Лондон продолжил изучать возможные последствия мер, которые приняли американские власти. Также Лондон обсуждает указанный вопрос с китайской компанией Huawei и участниками британского телекоммуникационного рынка.
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список и перекрыло компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также включили в перечне компаний, которым запретили вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.