Украинский президент Владимир Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области. Ранее эту должность занимал Михаил Бно-Айриян, который сегодня уволен.

Известно, что Бно-Айриян отправил Зеленскому документ с просьбой отправить его в отставку, на этом посту он проработал с 9 июля 2019 года.

Алексей Чернышов является уроженцем Харькова, ему 42 года. Пять лет назад стал учредителем инвестиционных компаний Eastgate Development, VI2 Partners и Kyiv Vision Foundation. Женат, воспитывает двух сыновей.