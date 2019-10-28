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Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

 Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

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16:26   28 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области. Ранее эту должность занимал Михаил Бно-Айриян, который сегодня уволен.

Известно, что Бно-Айриян отправил Зеленскому документ с просьбой отправить его в отставку, на этом посту он проработал с 9 июля 2019 года.

Алексей Чернышов является уроженцем Харькова, ему 42 года. Пять лет назад стал учредителем инвестиционных компаний Eastgate Development, VI2 Partners и Kyiv Vision Foundation. Женат, воспитывает двух сыновей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #киевская область #зеленский

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