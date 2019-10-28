Суд обязал блогера Алексея Навального удалить «расследование» о комбинате питания «Московский школьник» и опровергнуть сведения, порочащие компанию.

Судья решил взыскать с Навального 29 миллионов 201 тысячу 487 рублей и 18 тысяч государственной пошлины. Аналогичное решение было вынесено в отношении ФБК и юриста Любови Соболь. Всего они должны заплатить «Московскому школьнику» порядка 88 миллионов рублей.

Ранее Навальный заявил, что в отношении его и Соболь якобы подал иск петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которому блогер приписывает несуществующую связь с «Московским школьником». В компании «Конкорд» эти данные опровергли.

Напомним, блогер опубликовал «расследование» о комбинате, в котором бывшая территориальная управляющая компании Наталья Шилова рассказала о мнимых «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы. Доказательствами оказались старые фотографии, взятые из сети. Сама Шилова позже сообщила, что ее текст в «расследовании» придумали Соболь и Навальный, а зачитать его она согласилась ради дочери, которой блогер обещал помочь деньгами на лечение, но обманул.

Кроме того, Пригожин заявлял, что Навальный вымогал у него 300 миллионов рублей «за муниципальные выборы в Питере». В обмен блогер обещал перестать публиковать фейки о комбинате.