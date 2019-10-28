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17:26   28 Октября 2019
Весь мир

Фейк о смерти главаря ИГ аль-Багдади нужен Трампу на президентских выборах

Фейк о смерти главаря ИГ аль-Багдади нужен Трампу на президентских выборах

Эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов усомнился в правдивости слов президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб.

«Как сами американцы шутят, каждый следующий президент должен принести на выборы свою шкуру убитого им бен Ладена», — вспомнил эксперт одно из главных достижений администрации Барака Обамы по ликвидации организатора 9/11.

Как и в случае с лидером террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном, так и в случае с аль-Багдади, Вашингтон предложил поверить в их смерти на слово. Тело Усамы якобы покоится на дне моря, а останки Абу Бакра, как заверяют в Пентагоне, там будут. А пока, по сведениям арабских СМИ, их якобы доставили на военную базу в Ираке. Силы специальных операций США кадры ликвидации главаря ИГ приберегут для руководства. Не заинтересованы раскрывать детали широкой общественности, полагает Балмасов.

Смерть главаря ИГ аль-Багдади может стать козырем Трампа на выборах президента США

В американской прессе всеобщего ликования не наблюдается. Колумнист издания The Atlantic Грэм Вуд пишет, что искать аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб такой же нонсенс, как искать личного секретаря Гитлера — Мартина Бормана в синагоге, расположенной в Манхэттене. Легенда о бегстве Бормана то ли в Испанию, то ли в Аргентину родилась из хаоса послевоенной Европы, которую сегодня масштабом разрушений частично напоминает Сирия.

А что касается Идлиба, то провинцию контролируют боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), отколовшейся от «Аль-Каиды» в 2017 году. Тремя годами ранее ИГ и «Аль-Каида» объявили друг другу войну из-за идеологических разногласий. В 2014 году столкновения между прежними товарищами по джихаду обернулись 1800 смертями. История взаимоотношений двух группировок, помноженная на восточный менталитет, вероятно, указывает на то, что Идлиб немного негостеприимное место для аль-Багдади.

Смерть главаря ИГ аль-Багдади может стать козырем Трампа на выборах президента США

Впрочем, президент США Дональд Трамп, который собрался в 2020 году на битву с демократом Джо Байденом, чтобы сохранить за собой кресло в Овальном кабинете еще на четыре года, исключает любую неопределенность.

«Прошлой ночью Соединенные Штаты предали справедливости лидера террористов номер один в мире. Абу Бакр аль-Багдади мертв», — выступил с официальным заявлением Трамп.

Смерть главаря ИГ аль-Багдади может стать козырем Трампа на выборах президента США

По словам американского президента, террорист №1 умер в тупике туннеля, всхлипывая, плача и крича. Лидер ИГ якобы утащил в ловушку троих маленьких детей и активировал жилет смертника. Его тело было изуродовано взрывом. Подельники террориста либо сдались, либо были ликвидированы. Спецназ США вывел из здания 11 детей.

«Учитывая, что в штатах уже выборы не за горами, а в отношении Трампа готовят импичмент, возникают определенные сомнения, как говорят наши классики, что имело место быть. Кого-то ликвидировали, а кого мы не знаем», — заключил Балмасов.

В российском военном ведомстве ранее усомнились в том, что имела место быть операция американских коллег на территории провинции Идлиб. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, авиация международной коалиции не наносила ударов в указанном районе, а его обитатели всегда уничтожали членов ИГ, как главных конкурентов за власть.

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Автор: Максим Сахаров
#сша #сирия #трамп #террорист #исламское государство #аль-багдади

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