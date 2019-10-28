США сделали курдских оккупантов пешками в войне за сирийскую нефть

США прикрывают свое присутствие в Сирии «борьбой с террористами», а на самом деле пытаются украсть нефть у сирийского народа и используют для этого бандформирования курдов. Такое заявление сделал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в понедельник, 28 октября, в комментарии Nation News.

По мнению эксперта, вся борьба с ИГИЛ (запрещено в РФ) со стороны США завязана на нефти. Он отметил, что сейчас Вашингтон вводит войска для охраны сирийских скважин, чтобы помешать Сирии.

«Они занимаются сугубо нефтью, кто контролирует нефть — тот контролирует все. И американцы пытались сбить цены на черное золото с помощью сланцевой нефти, разных заварушек. Это выгодно только им», — заметил эксперт.

Все это — часть американской политики, и так будет, пока существует их страна, считает эксперт. Дандыкин подчеркнул, что США претендуют на нефть только «по праву сильного», а все остальное — прикрытие. Военный эксперт напомнил, что на территории, где находятся курды, расположены основные нефтяные поля САР, поэтому США стараются контролировать эти места.

Что касается курдов-оккупантов, они в политической игре США выполняли самую грязную работу — были пехотой при американцах. А сейчас эти люди оказались брошены, заметил эксперт. Он напомнил, что курды находились на территории САР и захватили территории арабов. Они также захватили территории с нефтегазовыми месторождениями. Поэтому единственный путь для них сейчас — признать власти Сирии, заключил собеседник издания.