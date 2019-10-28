Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года

Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обсудили будущий транзит газа через Украину в связи с проведением трехсторонних консультаций в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 28 октября.

Действующие контракты Москвы и Киева на транзит и поставку газа истекают в конце текущего года. Две страны и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита топлива в Евросоюз после 2019 года.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили соглашение РФ и Турции по Сирии.