Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Якутии помогут многодетной матери, собиравшей еду в мусорных баках

Власти Якутии помогут многодетной матери, собиравшей еду в мусорных баках

Медведев подписал поручения для ускорения роста экономики РФ

Медведев подписал поручения для ускорения роста экономики РФ
Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

 Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве
Британия думает об использовании оборудования Huawei при создании сетей 5G

Британия думает об использовании оборудования Huawei при создании сетей 5G

Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил Трамп

Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил Трамп
Власти Якутии помогут многодетной матери, собиравшей еду в мусорных баках

Власти Якутии помогут многодетной матери, собиравшей еду в мусорных баках

Медведев подписал поручения для ускорения роста экономики РФ

Медведев подписал поручения для ускорения роста экономики РФ
Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

 Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве

Минск усилит охрану госграницы в связи с размещением танков США в Литве
Британия думает об использовании оборудования Huawei при создании сетей 5G

Британия думает об использовании оборудования Huawei при создании сетей 5G

Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил Трамп

Переговоры США и КНР на тему торговли опережают график, сообщил Трамп
16:28   28 Октября 2019
Россия

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года

Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обсудили будущий транзит газа через Украину в связи с проведением трехсторонних консультаций в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 28 октября.

Действующие контракты Москвы и Киева на транзит и поставку газа истекают в конце текущего года. Две страны и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита топлива в Евросоюз после 2019 года.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили соглашение РФ и Турции по Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#меркель #фрг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...