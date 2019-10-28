Финальный этап Moscow Programming Contes завершился

Команды, которые покажут лучшие результаты на полуфинале Международного студенческого конкурса по программированию (ICPC), представят РФ на суперфинале чемпионата в Москве 25 июня 2020 года. Финальный этап Moscow Programming Contest, который эквивалентен четвертьфиналу ICPC в московском регионе, завершился 26 октября.

Чемпионат организовал Московский физико-технический институт при поддержке Росмолодежи, Фонда президентских грантов и других спонсоров. По итогам соревнований в полуфинал чемпионата мира по программированию вышли 28 московских студенческих команд. Об этом сообщил представитель Центра развития ИТ-образования МФТИ.

По его словам, победила команда из НИУ ВШЭ Logarifmya4ka, второе место забрала сборная МГУ имени Ломоносова NoNames, а замкнула тройку призеров команда МФТИ Godnotent. Дипломы победителям и участникам вручил заместитель исполнительного директора ICPC Майкл Джеффри Донахью.

С 29 ноября по 1 декабря в полуфинале чемпионата Северо-Восточного европейского региона для сборных из РФ и стран СНГ, который состоится в Петербурге, столицу представят 28 команд из ведущих вузов России. За прохождение в следующий этап чемпионата ICPC боролись 294 московских программиста в составе 98 команд.

Moscow Programming Contest проводили по правилам чемпионата мира ICPC на платформе Яндекс.Контест. На решение одиннадцати алгоритмических задач выделили пять часов. Участники использовали языки программирования — C, C++, Java, Python или Kotlin.

Директор финала ICPC 2020 Алексей Малеев отметил, что в финале 2018 года в Порту медали получили сразу три столичные команды. Достижения России отметил международный комитет студенческого конкурса по программированию, поэтому финал чемпионата в 2020 году примет Москва.

Отборочный тур Moscow Programming Contest проводился 6 октября и его зафиксировали в Реестре рекордов РФ как самое массовое соревнование по программированию. В чемпионате поучаствовали 2284 человека. Российские команды уже восемь лет побеждают в соревнованиях ICPC. Россияне завоевали 33 золотые медали чемпионата.