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16:12   28 Октября 2019
Россия

Финальный этап Moscow Programming Contest завершился

Финальный этап Moscow Programming Contest завершился

Команды, которые покажут лучшие результаты на полуфинале Международного студенческого конкурса по программированию (ICPC), представят РФ на суперфинале чемпионата в Москве 25 июня 2020 года. Финальный этап Moscow Programming Contest, который эквивалентен четвертьфиналу ICPC в московском регионе, завершился 26 октября.

Чемпионат организовал Московский физико-технический институт при поддержке Росмолодежи, Фонда президентских грантов и других спонсоров. По итогам соревнований в полуфинал чемпионата мира по программированию вышли 28 московских студенческих команд. Об этом сообщил представитель Центра развития ИТ-образования МФТИ.

По его словам, победила команда из НИУ ВШЭ Logarifmya4ka, второе место забрала сборная МГУ имени Ломоносова NoNames, а замкнула тройку призеров команда МФТИ Godnotent. Дипломы победителям и участникам вручил заместитель исполнительного директора ICPC Майкл Джеффри Донахью.

Финальный этап Moscow Programming Contes завершился

С 29 ноября по 1 декабря в полуфинале чемпионата Северо-Восточного европейского региона для сборных из РФ и стран СНГ, который состоится в Петербурге, столицу представят 28 команд из ведущих вузов России. За прохождение в следующий этап чемпионата ICPC боролись 294 московских программиста в составе 98 команд.

Moscow Programming Contest проводили по правилам чемпионата мира ICPC на платформе Яндекс.Контест. На решение одиннадцати алгоритмических задач выделили пять часов.  Участники использовали языки программирования — C, C++, Java, Python или Kotlin.

Директор финала ICPC 2020 Алексей Малеев отметил, что в финале 2018 года в Порту медали получили сразу три столичные команды. Достижения России отметил международный комитет студенческого конкурса по программированию, поэтому финал чемпионата в 2020 году примет Москва.

Отборочный тур Moscow Programming Contest проводился 6 октября и его зафиксировали в Реестре рекордов РФ как самое массовое соревнование по программированию. В чемпионате поучаствовали 2284 человека. Российские команды уже восемь лет побеждают в соревнованиях ICPC. Россияне завоевали 33 золотые медали чемпионата.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #конкурс #программирование

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