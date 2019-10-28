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16:01   28 Октября 2019
Россия

Бюджет Московской области увеличился на восемь процентов, доложил Воробьев Путину

Бюджет Московской области увеличился на восемь процентов, доложил Воробьев Путину

Бюджет Московской области увеличился на восемь процентов, доложил глава региона Андрей Воробьев президенту России Владимиру Путину. Встреча главы государства с губернатором столичного региона состоялась в резиденции в Ново-Огарево, передает «360».

Как рассказал Андрей Воробьев, сейчас бюджет Московской области составляет практически 750 миллиардов рублей, что на восемь процентов больше, чем годом ранее. Региону хотелось бы иметь в бюджете больше средств, так как область большая и по территории, и по количеству населения, но все же такая прибавка является стратегически важной и необходимой, подчеркнул Воробьев в беседе с Владимиром Путиным.

Всего в регионе проживает 7,6 миллиона человек, поэтому вопросы экономики являются важнейшими для Московской области, заявил Андрей Воробьев. Ранее глава столичного региона рассказал Владимиру Путину о сотрудничестве Московской области с сочинским образовательным центром «Сириус».

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #воробьев #московская область

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