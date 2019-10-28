Бюджет Московской области увеличился на восемь процентов, доложил Воробьев Путину

Бюджет Московской области увеличился на восемь процентов, доложил глава региона Андрей Воробьев президенту России Владимиру Путину. Встреча главы государства с губернатором столичного региона состоялась в резиденции в Ново-Огарево, передает «360».

Как рассказал Андрей Воробьев, сейчас бюджет Московской области составляет практически 750 миллиардов рублей, что на восемь процентов больше, чем годом ранее. Региону хотелось бы иметь в бюджете больше средств, так как область большая и по территории, и по количеству населения, но все же такая прибавка является стратегически важной и необходимой, подчеркнул Воробьев в беседе с Владимиром Путиным.

Всего в регионе проживает 7,6 миллиона человек, поэтому вопросы экономики являются важнейшими для Московской области, заявил Андрей Воробьев. Ранее глава столичного региона рассказал Владимиру Путину о сотрудничестве Московской области с сочинским образовательным центром «Сириус».