США придумали новую версию «обнаружения» аль-Багдади

Опубликована очередная версия «обнаружения» главы ИГ* (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади военными США. Как сообщает агентство Reuters, главного террориста якобы сдал американским военнослужащим его главный помощник Исмаил аль-Этави.

По данным издания, именно аль-Этави помог найти аль-Багдади и передал информацию США. Помощник аль-Багдади сообщил, что главарь ИГ* вел переговоры в дороге в автобусах, нагруженных овощами, именно это и позволяло ему скрываться.

США выдвигают уже третью версию гибели главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади. Президент страны Дональд Трамп сначала рассказал, что вычислить главу ИГ* помогла агентурная операция, которая велась на протяжении месяца. Затем СМИ США заявили, что аль-Багдади сдала его жена, а сейчас Reuters сообщает о том, что его рассекретил помощник. При этом США не могут пояснить, что делал главарь ИГ* на территории, где его якобы убили.

Кроме того, непонятным остается и то, что аль-Багдади опознали только благодаря тестам ДНК, но с чьим ДНК сравнивали анализы, неизвестно. В российском министерстве обороны отметили, что достоверных данных о проведении спецоперации США и ее результатах не поступало.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.