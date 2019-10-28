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15:56   28 Октября 2019
Россия

Пилот пропавшего в Пермском крае самолета погиб

Пилот пропавшего в Пермском крае самолета погиб

Пропавший в Пермском крае легкомоторный самолет Cessna 172 нашли полицейские. Пилот погиб. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона в понедельник, 28 октября.

Частный самолет Сеssna 172 вылетел из Частинского района в поселок Фролы 26 октября. МЧС искало воздушное судно и пилота двое суток. В воскресенье спасатели обследовали 30 квадратных километров, с воздуха — 600 квадратных километров. К поискам привлекли 162 человека и 26 единиц техники, в том числе вертолеты.

Пилот разбившегося самолета Геннадий Белоглазов был главой региональной Федерации сверхлегкой авиации. Он занимался самбо, был чемпионом и призером чемпионатов СССР, призером чемпионата мира, мастером спорта СССР международного класса. По данным источников, Белоглазову было 66 лет.

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Автор: Арсений Аскольский
#самолет

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