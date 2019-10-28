Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади

Слова президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади нельзя воспринимать всерьез в связи с отсутствием доказательств. Такое заявление сделал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии iReactor.

Ранее Трамп заявил, что американские военные в ходе спецоперации убили террориста, возглавляющего ИГ, аль-Багдади. По словам президента, США якобы помогали Россия, Иран, Турция и Сирия. При этом в Минобороны РФ заявили, что не в курсе о какой-либо «помощи» со стороны России и об отсутствии достоверных сведений о спецоперации США.

Эксперт напомнил, что Трамп не привел никаких доказательств, подтверждающих ликвидацию «террориста номер один в мире». Он подчеркнул, что в таком серьезном деле нельзя воспринимать слова главы Белого дома всерьез, ведь США могли использовать двойника. Вашингтон также не подтвердил убийство аль-Багдади ни видеокадрами, ни анализом ДНК. Кроме этого, отсутствуют доказательства проведения операции американцами по уничтожению главаря ИГ, что ставит по сомнение ее реальность.

Коротченко отметил, что США очень выгодна история с так называем убийством террориста. Однако собеседник iReactor не отрицает, что Штаты действительно могли контактировать с главарем ИГ и доставить его на одну из баз американских спецслужб.

«Вброс можно трактовать как угодно, как попытку скрыть истинную ситуацию. Вполне возможно, что аль-Багдади захвачен и доставлен живым на тайную базу ЦРУ, где его допрашивают, вытягивая нужную информацию. Нужны видеокадры и генетическая экспертиза останков», — подчеркнул специалист.

При этом многие аналитики считают, что ситуация с «убийством» аль-Багдади — это предвыборный трюк Трампа, который надеется укрепить позиции и остаться на второй срок. Ведь именно таким же способом предшественник Трампа — Барак Обама — пытался завоевать публику, заявив, что уничтожил иракского террориста Усаму бен Ладена.