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 Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади

Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади
20:12   28 Октября 2019
Весь мир

Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади

Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ* аль-Багдади

Слова президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади нельзя воспринимать всерьез в связи с отсутствием доказательств. Такое заявление сделал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии iReactor.

Ранее Трамп заявил, что американские военные в ходе спецоперации убили террориста, возглавляющего ИГ, аль-Багдади. По словам президента, США якобы помогали Россия, Иран, Турция и Сирия. При этом в Минобороны РФ заявили, что не в курсе о какой-либо «помощи» со стороны России и об отсутствии достоверных сведений о спецоперации США. 

Эксперт напомнил, что Трамп не привел никаких доказательств, подтверждающих ликвидацию «террориста номер один в мире». Он подчеркнул, что в таком серьезном деле нельзя воспринимать слова главы Белого дома всерьез, ведь США могли использовать двойника. Вашингтон также не подтвердил убийство аль-Багдади ни видеокадрами, ни анализом ДНК. Кроме этого, отсутствуют доказательства проведения операции американцами по уничтожению главаря ИГ, что ставит по сомнение ее реальность. 

Эксперт объяснил, чем выгодно Трампу «убийство» главаря ИГ*

Коротченко отметил, что США очень выгодна история с так называем убийством террориста. Однако собеседник iReactor не отрицает, что Штаты действительно могли контактировать с главарем ИГ и доставить его на одну из баз американских спецслужб. 

«Вброс можно трактовать как угодно, как попытку скрыть истинную ситуацию. Вполне возможно, что аль-Багдади захвачен и доставлен живым на тайную базу ЦРУ, где его допрашивают, вытягивая нужную информацию. Нужны видеокадры и генетическая экспертиза останков», — подчеркнул специалист.

При этом многие аналитики считают, что ситуация с «убийством» аль-Багдади — это предвыборный трюк Трампа, который надеется укрепить позиции и остаться на второй срок. Ведь именно таким же способом предшественник Трампа — Барак Обама — пытался завоевать публику, заявив, что уничтожил иракского террориста Усаму бен Ладена.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество #весь мир

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