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15:33   28 Октября 2019
Россия

Минвостокразвития добивается снижения цен на овощи в Арктике

Минвостокразвития добивается снижения цен на овощи в Арктике

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует выстроить эффективную систему поддержки северного завоза, чтобы цены на овощи в Арктике установились на уровне Центральной России. Об этом сообщил замглавы Минвостока Александр Крутиков.

По его словам, отдельная задача — выстроить эффективную систему поддержки северного завоза, главным результатом которой должен стать не только своевременный завоз продуктов питания, но и топлива​​​.

«Они должны завозиться сюда по цене такой же, какая она есть в центральной части России. Вот главный результат», — подчеркнул Крутиков.

Заместителя главы Минвостока добавил, что жители Арктики должны покупать продукты питания «не по 600–700 рублей за килограмм овощей, а за те цены, которые есть в центральной части РФ», поэтому нужны деньги, и немаленькие.

Ведомство и регионы посчитали набор минимум, который оценили в 350 миллиардов рублей. В стратегии министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложит направлять налоги от новых проектов на повышение жизни в регионе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #арктика #цены #минвостокразвития

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