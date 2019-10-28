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15:28   28 Октября 2019
Весь мир

Представители США привезли в Ирак останки человека, которого выдадут за аль-Багдади

Представители США привезли в Ирак останки человека, которого выдадут за аль-Багдади

Представители США привезли в Ирак останки человека, которого выдадут за главаря ИГ* (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Как пишут арабские СМИ, останки неизвестного привезли на территорию военной базы Айн эль-Асад в провинции Анбар в Ираке. Именно в этом районе сейчас находятся американские военные.

Арабские СМИ пишут, что останки убитого могут похоронить в Ираке в скором времени. 

Представители США привезли в Ирак останки человека, которого выдадут за аль-Багдади

В воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные убили главаря ИГ* аль-Багдади. При этом якобы проведена экспертиза ДНК, согласно которой установлено, что погиб именно глава террористов. Эксперты выразили сомнение в том, что Трамп не обманывает, так как доказательств гибели аль-Багдади нет. Кроме того, с какими анализами они сравнивали ДНК погибшего, тоже неизвестно. 

В российском министерстве обороны заявили, что о проведении спецоперации США против аль-Багдади ничего не слышали, поэтому достоверных данных о ней нет. Кроме того, российское ведомство отметило, что в последнее время в Идлибе не было зафиксировано ударов с воздуха, на проведении которых настаивают власти США. Минобороны РФ заявило, что очередная «гибель» лидера ИГ* не имеет влияния на ситуацию в Сирии. За последние несколько лет о якобы смерти аль-Багдади сообщали несколько раз и ни одно из сообщений не подтвердилось официально. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #ирак #политика #аль-багдади

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