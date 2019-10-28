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15:27   28 Октября 2019
Россия

Автостат назвал самые популярные кроссоверы и внедорожники у россиян

Автостат назвал самые популярные кроссоверы и внедорожники у россиян

Самым популярным внедорожником в России оказался LADA 4x4 — по данным «Автостата» в стране зарегистрировано 1,2 миллиона таких автомобилей. Аналитическое агентство составило рейтинг самых популярных машин сегмента SUV у россиян.

С серьезным отрывом за LADA 4x4 следуют внедорожник Chevrolet Niva (зарегистрировано 625,5 тысяч) и кроссовер Toyota RAV 4 (407,4 тысячи). В списке фаворитов оказались Renault Duster, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и УАЗ-3151.

В ТОП-10 также вошли Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Volkswagen Tiguan.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #внедорожник

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