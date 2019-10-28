Израильские журналисты заподозрили Нетаньяху в тайном визите в Эр-Рияд

Израильские журналисты заподозрили премьер-министра Биньямина Нетаньяху в тайном визите в Эр-Риярд. Поводом для таких подозрений стал замеченный в странных перелетах (между Израилем и Саудовской Аравией) частный самолет Bombardier Challenger 604, хотя между государствами не налажено авиасообщение. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает News.ru.

Находящийся в частной собственности самолет Bombardier Challenger 604 последние месяцы курсирует между международным аэропортом Бен-Гурион и международным аэропортом Каира. Как заметили израильские журналисты, передвижение воздушного судна велось через третью страну — Иорданию. От израильтян и саудовцев ждут дипломатических сделок, напоминает издание. При этом ранее Нетаньяху говорил про «соглашение о ненападении». Не исключено, что именно он пользуется самолетом.

Журналист Йоси Мельман напомнил, что саудовские власти не поощряют прямые рейсы из Израиля, поэтому самолеты останавливаются в третьей стране на несколько минут, чтобы дальше продолжить полет в воздушную гавань королевства. Именно по такой схеме летал самолет Challenger 604.

«В Эр-Рияде находился министр обороны США Марк Эспер, и я думаю, что, возможно, какой-то высокопоставленный израильский чиновник — премьер-министр Биньямин Нетаньяху или директор Моссада Йосси Коэн — прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить сирийское досье», — предположил Мельман.

Напомним, в октябре местные СМИ писали о планах Израиля подписать соглашение о ненападении с государствами Персидского залива.