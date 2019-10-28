СМИ Ходорковского не предупреждают спикеров об уголовном сроке за разговоры с ними

Опальный олигарх Михаил Ходорковский замаскировал признанную нежелательной в России организацию Open Russia под сторонними проектами, однако контакты с любым из них грозят административной или уголовной ответственностью, пишет Nation News.

Основателем Open Russia является Ходорковский. Компания зарегистрирована в Британии, а ее спонсорами выступают «демократические» фонды, которые подконтрольны американским спецслужбам.

Участники «Открытой России» заявляют, что Open Russia к ним отношения не имеет. Однако сам Ходорковский различий между своей «Открытой Россией» и Open Russia не делает. На его сайте в разделе Initiatives («Инициативы») есть два баннера: Institute of modern Russia («Институт современной России») и как раз таки Open Russia.

Ссылка Open Russia ведет на неработающий сайт, который попытались удалить сами владельцы. Воспользовавшись специальным сервисом, можно установить, как выглядела страница до того, как ее попытались стереть.

Во вкладке Support our initiatives («Поддержите наши инициативы») находятся баннеры проектов, которые ведет нежелательная Open Russia. Реализация всех их запрещена на территории РФ в соответствии с ФЗ № 272 «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

За участие в них закон предусматривает ответственность. Опубликовал изображение с символикой Open Russia – штраф. Дал интервью МБХ Медиа – штраф. Обратился в «Правозащиту Открытки» – два года общего режима.

Вероятно, Ходорковский специально назвал свои организации на один манер. Скорее всего, он рассчитывал, что, распустив «Открытую Россию», обезопасит остальные проекты. Поскольку большинство из них являются «дочками» Open Russia, связываться с ними запрещено.

Кроме того, беглый олигарх таким образом провоцирует людей на неосознанное нарушение закона. Правоохранители обязаны среагировать, и очередной сторонник оппозиции получает штраф или отправляется в тюрьму. Олигарх же объявляет нарушителя «политзаключенным», не упоминая, что сам его и подставил.